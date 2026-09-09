ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Один раз подвез коллегу домой в дождь, а теперь ее муж грозится набить мне физиономию

Один раз подвез коллегу домой в дождь, а теперь ее муж грозится набить мне физиономию

  Время 18:10, но я не спешил выходить из офиса и идти на парковку. Причина была в жутком ливне, а ведь по прогнозу никаких осадков не обещали! Я сегодня, как назло, в светлых брюках и рубашке, поэтому попадать под дождь не хотелось бы.

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