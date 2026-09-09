Один раз подвез коллегу домой в дождь, а теперь ее муж грозится набить мне физиономию

Время 18:10, но я не спешил выходить из офиса и идти на парковку. Причина была в жутком ливне, а ведь по прогнозу никаких осадков не обещали! Я сегодня, как назло, в светлых брюках и рубашке, поэтому попадать под дождь не хотелось бы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТГ От чего устали ро...
- "Раньше была еда,...
- От чего устали ро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым