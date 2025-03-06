Почему первая неделя Великого поста так важна для каждого православного человека?

Священнослужители уделяют особое внимание первой неделе Великого Поста? Почему? Оказывается, все самое важное, которое лежит в основе Великого Поста, приходится на первую неделю — покаяния, раздумий, молитв.
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