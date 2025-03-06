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Почему первая неделя Великого поста так важна для каждого православного человека?

Почему первая неделя Великого поста так важна для каждого православного человека?

Священнослужители уделяют особое внимание первой неделе Великого Поста? Почему? Оказывается, все самое важное, которое лежит в основе Великого Поста, приходится на первую неделю — покаяния, раздумий, молитв.

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