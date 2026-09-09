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Аргументы и Факты

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Коммунальщики Мурманска поймали падающего из окна горящей квартиры ребенка

Коммунальщики Мурманска поймали падающего из окна горящей квартиры ребенка

Четверо сотрудников муниципального предприятия «Управление дорожного хозяйства» Мурманска спасли ребенка при пожаре в жилом доме, предотвратив его падение из окна.

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