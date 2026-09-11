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Царьград

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В Москве вступил в силу запрет на работу таксистов-зазывал у вокзалов и аэропортов

В Москве вступил в силу запрет на работу таксистов-зазывал у вокзалов и аэропортов

В сентябре вступил в силу приказ департамента транспорта Москвы, запрещающий водителям навязывать услуги такси вблизи аэропортов и вокзалов.

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