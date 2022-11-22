Politico: в девятый пакет санкций Евросоюза может войти ряд чиновников из России

Global Look Press/dpa/Michael Kappeler Власти Польши и стран Прибалтики пытаются убедить иные государства Евросоюза и Еврокомиссию параллельно с введением потолка цен на нефть из РФ принять и очередной, девятый по счету, пакет санкций против Москвы.
Global Look Press/dpa/Michael Kappeler Власти Польши и стран Прибалтики пытаются убедить иные государства Евросоюза и Еврокомиссию параллельно с введением потолка цен на нефть из РФ принять и очередной, девятый по счету, пакет санкций против Москвы.
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