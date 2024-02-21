«Никакая на хрен не семья»: Вяльбе отказалась прогибаться под биатлонистов.

Елена Вяльбе Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с NEWS.ru раскритиковала решение сократить дистанцию "Гонки Легкова" с 50 км до 20 в угоду биатлонистам, которые примут в ней участие.
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