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Царьград

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В Орле за 264,6 млн рублей достроили планетарий спустя 13 лет

В Орле за 264,6 млн рублей достроили планетарий спустя 13 лет

В Орле завершился многолетний проект по созданию планетария. Объект, расположенный на Суздальской улице, 11, официально сдан в эксплуатацию.

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