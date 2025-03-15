Deepseek «явно не заинтересован» в масштабировании

Китайская компания Deepseek, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, как сообщается, сосредоточилась на развитии и исследованиях, а не на погоне за доходами, в отличие от многих своих западных конкурентов в области ИИ, таких как OpenAI, Google и Anthropic.