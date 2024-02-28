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Власти Цюриха стали избавляться от украинских флагов на улицах

Власти Цюриха стали избавляться от украинских флагов на улицах

Власти Цюриха решили убрать с улиц все флаги Украины. Об этом сообщило издание Tagesanzeiger. После начала спецоперации ВС РФ в городах Швейцарии в знак солидарности с Украиной стали развешивать украинские флаги.

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