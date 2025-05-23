Нижегородские школьники пригласили главу Росприроднадзора на экофорум

Многократные победители Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» Глеб и Игорь Леманы из Нижегородской области пригласили главного эколога страны Светлану Радионову на первый региональный подростковый инклюзивный форум бережливых инициатив, который они планируют провести в октябре этого года, сообщает сегодня пресс-центр премии «Экология – дело каждого».
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