Нижегородские школьники пригласили главу Росприроднадзора на экофорум

Многократные победители Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» Глеб и Игорь Леманы из Нижегородской области пригласили главного эколога страны Светлану Радионову на первый региональный подростковый инклюзивный форум бережливых инициатив, который они планируют провести в октябре этого года, сообщает сегодня пресс-центр премии «Экология – дело каждого».