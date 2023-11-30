Из-за санкций Россия может остаться единственным производителем шин в Европе

Когда Европа, гордо следуя в фарватере американской внешней политики, вводила против России все более жестокие экономические санкции, никто там, похоже, даже не задумывался о последствиях, наблюдаемых ныне.
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