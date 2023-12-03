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"Полное единодушие народа", - телеведущий Манучаров не поверит в раскаяние Урганта

"Полное единодушие народа", - телеведущий Манучаров не поверит в раскаяние Урганта

Politiki.net Где говорить о любви к Родине, к России-Матушке, как не в Дубаях. Именно это "место силы", место притяжения каждого ИСТИННОГО ПАТРИОТА, стало Меккой для эмигрантов и публичной площадкой для их признаний, в любви к оставленному Отечеству.

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