Файзуллин и Минниханов поговорили об авиации

Основной темой встречи обозначили развитие объектов Объединенной авиастроительной корпорации. Чиновники подняли вопросы прохождения госэкспертизы проектной документации, меры господдержки из-за роста цен на стройматериалы, а также финансирование.
Основной темой встречи обозначили развитие объектов Объединенной авиастроительной корпорации. Чиновники подняли вопросы прохождения госэкспертизы проектной документации, меры господдержки из-за роста цен на стройматериалы, а также финансирование.
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