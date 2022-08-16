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Файзуллин и Минниханов поговорили об авиации

Файзуллин и Минниханов поговорили об авиации

Основной темой встречи обозначили развитие объектов Объединенной авиастроительной корпорации. Чиновники подняли вопросы прохождения госэкспертизы проектной документации, меры господдержки из-за роста цен на стройматериалы, а также финансирование.

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