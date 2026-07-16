Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«И погибнуть не дадут за родину»: экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО

«И погибнуть не дадут за родину»: экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО

Экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО Коллаж "Блокнота" Бывший заместитель Шойгу так хотел отстоять свое «честное имя», что пожаловался в суд на военкомат, который оставил его просьбу без ответа.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Когда ребят обворовывал что-то о Родине не вспоминал, а тут парашей запахло - о Родине моментально вспомнил, сволочь!
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1 м.
Игорь Кинжалов
Правильно, что не разрешают воевать...при первой возможности перебежит на сторону хохлов...Расстрелять эту гниду надо...
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1 м.
Кошмар
Заключённый Иванов даже не в курсе, что получив уголовный срок, он лишается всех гражданских прав до окончания срока заключения.
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4 н.