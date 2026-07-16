«И погибнуть не дадут за родину»: экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО

Экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО Коллаж "Блокнота" Бывший заместитель Шойгу так хотел отстоять свое «честное имя», что пожаловался в суд на военкомат, который оставил его просьбу без ответа.