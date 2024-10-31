SUSANIN
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SUSANIN

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Осознание этнической идентичности

Осознание этнической идентичности

В последние годы на слуху у россиян волонтёры. Причём все они каким-то образом подразделены. Экологией занимаются эковолонтёры, 9 Мая по городу ходят волонтёры Победы, в Штабе общественной поддержки заседают волонтёры с логотипом одной конкретной партии.

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