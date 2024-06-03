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Новости экономики России

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Bloomberg не видит выхода из долгового кризиса

Bloomberg не видит выхода из долгового кризиса

Повышение ставок на более длительный срок означает, что выхода из долгового кризиса не будет. Кредитные карты, корпоративные займы, ипотека - все это стоит дороже, а ожидания снижения ставок ФРС в этом году снизились, констатирует Bloomberg.

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