Исследование показало, что ДНК вируса оспы обезьян может сохраняться в организме до четырех недель

Согласно исследованию, проведенному учеными из Научно-исследовательского института Саннибрука (Sunnybrook Research Institute) и Университета Торонто (University of Toronto), ДНК вируса оспы обезьян можно обнаружить в различных частях тела в течение четырех недель после появления симптомов.
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