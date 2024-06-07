В Москве начался летний сезон программы «ГТО в парках»

Она является частью фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» С помощью бесплатной программы «ГТО в парках» жители Москвы могут укрепить здоровье, повысить выносливость, а также подготовиться к выполнению нормативов.
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