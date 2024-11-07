Песков ответил на слова Харрис о том, что Путин 'съест на обед' Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал образное выражение проигравшей на выборах в США вице-президента Камалы Харрис о том, что российский лидер Владимир Путин «съест на обед» Дональда Трампа.
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