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Газета.ру

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Сбер выпустил коллекционные монеты в честь 185-летия банка

Сбер выпустил коллекционные монеты в честь 185-летия банка

Сбер выпустил коллекционные монеты, посвященные 185-летию банка, сообщает пресс-служба Сбера.Серия монет из золота и серебра объединяет исторические символы и современный взгляд на развитие банка.

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