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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Ла Лиги Тебас: «10 лет назад на стадионах звучали расистские и гомофобные кричалки, сейчас их скандируют всего 1-2 человека. Фанаты сами указывают на зачинщиков»

«Вы должны видеть, как мы эволюционировали за последние 10 лет. 10 лет назад эти расистские и гомофобные кричалки звучали на стадионах, они были.

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