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«Рейнджерс» ведет переговоры об обмене Кравцова

«Рейнджерс» ведет переговоры об обмене Кравцова

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» намерен обменять российского нападающего Виталия Кравцова. Как сообщает американский журналист Даррен Дрегер, руководство «Рейнджерс» ведет активные переговоры по возможным вариантам обмена 23-летнего россиянина.

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