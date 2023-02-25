«Рейнджерс» ведет переговоры об обмене Кравцова

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» намерен обменять российского нападающего Виталия Кравцова. Как сообщает американский журналист Даррен Дрегер, руководство «Рейнджерс» ведет активные переговоры по возможным вариантам обмена 23-летнего россиянина.
Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» намерен обменять российского нападающего Виталия Кравцова. Как сообщает американский журналист Даррен Дрегер, руководство «Рейнджерс» ведет активные переговоры по возможным вариантам обмена 23-летнего россиянина.
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