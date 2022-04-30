Народный спорт! Сколько стоит спортивная честь? БумсПремьера от Blog Blog!!!

Новый БумсСпортблок - Продолжение: (Маленькое Лирическое вступление читайте здесь). Не судим, не призываем, не даем советов, литераторы, пишущие летопись истории пытаясь понять, в чем истинность? Вместо того чтобы байкотировать ложный спорт лишившийся всех своих гуманистических принципов проявив непоколебимую спортивную солидарность в презрении к новопорядку, кто-то всерьез задумался о смене территории бытия? Или эту "шумиху" вот уже которую неделю раздувают ради рейтингов от нечего делать СМИ.