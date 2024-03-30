В России научили ИИ обнаруживать дельфинов по их свисту

Специалисты МФТИ и Института океанологии РАН разработали нейросеть, которая способна оценить встречаемость дельфинов и характер использования ими исследуемых…Фото с сайта центра "Дельфа" Андрей ПомидоровСпециалисты МФТИ и Института океанологии РАН разработали нейросеть, которая способна оценить встречаемость дельфинов и характер использования ими исследуемых акваторий по свисту, об этом «Газете.