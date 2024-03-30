Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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В России научили ИИ обнаруживать дельфинов по их свисту

В России научили ИИ обнаруживать дельфинов по их свисту

Специалисты МФТИ и Института океанологии РАН разработали нейросеть, которая способна оценить встречаемость дельфинов и характер использования ими исследуемых…Фото с сайта центра "Дельфа" Андрей ПомидоровСпециалисты МФТИ и Института океанологии РАН разработали нейросеть, которая способна оценить встречаемость дельфинов и характер использования ими исследуемых акваторий по свисту, об этом «Газете.

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