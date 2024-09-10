Олеся Сазыкина нашла свой «Красивый роман» с певцом JILAV

В мире шоу-бизнеса нередко случаются неожиданные коллаборации. Обычно мы не видим в кадре пиар-директоров: принято считать, что это - «бойцы невидимого фронта», которые приводят артистов к популярности, но сами остаются в тени.
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