Ремонт Пулковского шоссе в Пушкинском районе охватывает более 9 километров от Волхонского шоссе до границы с Ленинградской областью, где предстоит заменить около 160 тысяч квадратных метров асфальта.
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