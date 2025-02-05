В Петербурге начнется серийное производство грузовых автомобилей БАЗ

S

Sergey

Прототип был неудачный, плохо реализован, комплектующие ничуть не импортозамещенные- половина китайские. Кабина была слишком тяжёлая, спроектированная неудачно. Передачи не хотели переключаться. Сомнительно, что при той же неудачной разработке прототипа получится что-то толковое в предсерийном и серийном пр-ве. Новостям про сертификацию тоже не верьте, сертификация машины скорее всего будет проплачена.