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Петербургский дневник

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В Петербурге начнется серийное производство грузовых автомобилей БАЗ

В Петербурге начнется серийное производство грузовых автомобилей БАЗ

Их грузоподъемность составит 20 тонн Концерн «Алмаз-Антей» готовится к серийному производству гражданской версии грузового автомобиля БАЗ грузоподъемностью свыше 20 тонн.

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Комментарии
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S
Sergey
Прототип был неудачный, плохо реализован, комплектующие ничуть не импортозамещенные- половина китайские. Кабина была слишком тяжёлая, спроектированная неудачно. Передачи не хотели переключаться. Сомнительно, что при той же неудачной разработке прототипа получится что-то толковое в предсерийном и серийном пр-ве. Новостям про сертификацию тоже не верьте, сертификация машины скорее всего будет проплачена.
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