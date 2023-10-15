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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Mortal Kombat 1 раскрыли время выпуска бойцов из Kombat Pack После показа п...

Разработчики Mortal Kombat 1 раскрыли время выпуска бойцов из Kombat Pack После показа п...

Разработчики Mortal Kombat 1 раскрыли время выпуска бойцов из Kombat PackПосле показа первого геймплейного трейлера Mortal Kombat 1 с Омни-мэном и объявлением месяца его выпуска команда разработчиков из NetherRealm Studios решила сразу рассказать о том, когда поклонникам файтинга стоит ждать других героев из набора Kombat Pack.

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