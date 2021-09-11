Синдром Золушки внезапен, жесток и беспощаден. Встала ночью водички попить, хотела вытереть пятно со стола и вымыла всю кухню...

- Вот как назвать того, кто смог заставить своих соплеменников нырять в ледяные воды в лютые русские морозы, дабы принять веру придуманную евреями?- Красное Солнышко Моряк рассказывал истории, от которых у молодой женщины волосы вставали дыбом.