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Лишение родительских прав, новый брак и второй ребенок: что скрывает сын Надежды Кадышевой, которого она хочет снова женить

Лишение родительских прав, новый брак и второй ребенок: что скрывает сын Надежды Кадышевой, которого она хочет снова женить

Единственный сын Надежды Кадышевой, Григорий Костюк, продолжил музыкальную династию — он выступает в семейном ансамбле, поет с мамой дуэтом.

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