Лишение родительских прав, новый брак и второй ребенок: что скрывает сын Надежды Кадышевой, которого она хочет снова женить

Единственный сын Надежды Кадышевой, Григорий Костюк, продолжил музыкальную династию — он выступает в семейном ансамбле, поет с мамой дуэтом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Раскидала останки по 10 бакам: тела самарского политика и его жены ищут на мусорном полигоне
- Зачем Гоша Куценко забрал нижнее белье актрисы, а к Могильникову срочно вызвали маму: «Красный шелк»
- «Лера переживала мужественно»: Кристовский о том, как поселился в соседнем доме с молодой женой после развода
Свежие комментарии