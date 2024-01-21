Над Берлином взорвался небольшой астероид

В ночь на воскресенье небо над Берлином осветилось ярким светом, когда астероид взорвался в воздухе. Это было видно как в самом городе, так и в других городах Германии, таких как Лейпциг и Прагу, передает ТАСС.
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