Архангельская область борется с паводком

В Поморье проводятся работы по устранению препятствий для безопасного прохождения ледохода.По сообщению представителей Северного УГМС на оперативном штабе по ледоходу и паводку, на реках Архангельской области не наблюдается опасных явлений.
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