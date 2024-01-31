Певец и строгий член жюри Арсений Бородин о шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», новых концертах и вечеринке Ивлеевой

Арсений Бородин – певец, музыкант, прославившийся в составе группы «Челси». Сейчас он является членом сотни жюри вокального проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!», премьера которого состоится 2 февраля на телеканале «Россия».
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