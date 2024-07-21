МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Автор как враг предлагает модернизацию (ли?) артиллерии в очень  "удобное" для этого время,  т. е. остаться совсем бе...У НАТО пушки лучш...
  • Дмитрий Гурин
    Статья оружейного дилетанта. Хоть бы автор съездил в зону СВО, не на передовую а в ремонтные мастерские...... В артил...У НАТО пушки лучш...
  • Игорь Овчаренко
    Странно только то, что такую антирусскую статью опубликовал  сайт с названием МОЯ СТРАНА.  Надо ,хоть немного разбира...Почему люди мало ...

«Никого не оставим в живых». Украина готова начать большой террор в России: Буданов перестал скрывать

«Никого не оставим в живых». Украина готова начать большой террор в России: Буданов перестал скрывать

Keystone Press Agency/Global look PressВчера 32K прочитали Автор: Михаил ЩипановВ последнее время глава ГУР Минобороны Украины просто жжет глаголом сердца своих соотечественников, что те никак не расстанутся с кастрюлями, надетыми на головы во времена Майдана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
Педрила ебланова ТОЛЬКО СЖЕЧЬ ЖИВЬЕМ!!!!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх