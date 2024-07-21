Keystone Press Agency/Global look PressВчера 32K прочитали Автор: Михаил ЩипановВ последнее время глава ГУР Минобороны Украины просто жжет глаголом сердца своих соотечественников, что те никак не расстанутся с кастрюлями, надетыми на головы во времена Майдана.
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