Keystone Press Agency/Global look PressВчера 32K прочитали Автор: Михаил ЩипановВ последнее время глава ГУР Минобороны Украины просто жжет глаголом сердца своих соотечественников, что те никак не расстанутся с кастрюлями, надетыми на головы во времена Майдана.