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Раскрыта дальнейшая судьба демонтированной линии электропередач между Россией и Литвой

Раскрыта дальнейшая судьба демонтированной линии электропередач между Россией и Литвой

В Литве начали демонтаж опор линии электропередач 330 киловольт, соединяющий ее с Россией. Дальнейшую судьбу оборудования со ссылкой на представителей системного оператора европейской страны Litgrid раскрыл «Коммерсантъ».

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Комментарии
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Юрий Муравьев
Что то эти Балты не с той стороны разбирать начали. Они отключили Калининград и Белоруссию от обшей линии. А когда же они начнут разбирать со стороны входа линии от России??? Или на всякий случай пусть будет??? Твари хитрожопые.
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23 час.
Геннадий Ларионов
А нам надо убрать со своей стороны и к этому вопросу больше не возвращаться ..... Сестра , может в реанимацию..... Врач сказал в морг, значит в морг !!!
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22 час.
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