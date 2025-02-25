Раскрыта дальнейшая судьба демонтированной линии электропередач между Россией и Литвой

Юрий Муравьев

Что то эти Балты не с той стороны разбирать начали. Они отключили Калининград и Белоруссию от обшей линии. А когда же они начнут разбирать со стороны входа линии от России??? Или на всякий случай пусть будет??? Твари хитрожопые.