Раскрыта дальнейшая судьба демонтированной линии электропередач между Россией и Литвой

В Литве начали демонтаж опор линии электропередач 330 киловольт, соединяющий ее с Россией. Дальнейшую судьбу оборудования со ссылкой на представителей системного оператора европейской страны Litgrid раскрыл «Коммерсантъ».
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