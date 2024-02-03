Метеорный поток Персеиды будет лучшим для наблюдения в 2024 году

Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман подчеркнула в беседе с RT, что из крупных метеорных потоков лучшим для наблюдений будут Персеиды в середине августа 2024-го.
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