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FTC, states sue Amazon over alleged manipulation of advertising auctions

FTC, states sue Amazon over alleged manipulation of advertising auctions

A coalition of states from Florida to Alaska joined a suit against Amazon over "deceptive and unfair practices" that cost advertisers $20 billion.

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