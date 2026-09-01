FTC, states sue Amazon over alleged manipulation of advertising auctions

A coalition of states from Florida to Alaska joined a suit against Amazon over "deceptive and unfair practices" that cost advertisers $20 billion.
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