Российские войска нанесли точечные удары по группам иностранных наемников в Харькове. По данным пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации, в результате ударов было уничтожено более ста боевиков, в том числе 40 иностранных инструкторов и около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.