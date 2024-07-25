Российские войска нанесли точечные удары по группам иностранных наемников в Харькове. По данным пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации, в результате ударов было уничтожено более ста боевиков, в том числе 40 иностранных инструкторов и около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
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