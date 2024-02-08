В ТюмГУ проанализировали экономические исследования о пандемии

В новейшей истории найдется не много случаев, когда в реальном времени происходит событие, настолько масштабное из-за своих негативных последствий, что оказывается не только в центре внимания политиков и СМИ, но и привлекает интерес значительного количества ученых из самых различных областей знаний.
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