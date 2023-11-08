ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

8 подписчиков

Словакия прекратила поставки оружия и боеприпасов Украине

Словакия прекратила поставки оружия и боеприпасов Украине

БРАТИСЛАВА, 8 ноября, ФедералПресс. Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство страны прекращает поставки военной помощи Украине, отказавшись от отправки очередного пакета военной помощи на сумму 40,3 млн евро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх