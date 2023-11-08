Словакия прекратила поставки оружия и боеприпасов Украине

БРАТИСЛАВА, 8 ноября, ФедералПресс. Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство страны прекращает поставки военной помощи Украине, отказавшись от отправки очередного пакета военной помощи на сумму 40,3 млн евро.
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