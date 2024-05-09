Карлсон опубликовал интервью с экс-помощницей Байдена Тарой Рид

Переехавшая в Москву бывшая помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид пообещала продолжить бороться за то, чтобы американского лидера привлекли к ответственности за сексуальные домогательства.
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