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Главное об атаке беспилотников на Казань

Главное об атаке беспилотников на Казань

— Атака началась в 7:50. Всего на данный момент зафиксировано 8 прилетов БПЛА. Один из беспилотников атаковал промышленное предприятие, еще один был сбит над рекой.

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Комментарии
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марина ковалева
Напринимали хохлов и мигрантов в Россию, а теперь плоды пожинаем- то Крокус, то генералов мочат, кто ответит за такую миграционную политику и смерти наших граждан?
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12 час.
Геннадий Хрипунов
Всё это запускается с нашей территории, надо просто выявить, вычислять и уничтожать на месте без суда и следствия.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Не удивлюсь нисколько. Почитайте, как  сын главного  судьи Татарстана  Гильманов  ненавидит русских, как  радуется  подонок смерти наших солдат и  офицеров  на  СВО. А  вы  ещё  узнайте, как в Казани  была  давно уже построена  мечеть, громадная, кстати, и названа Кул Шариф, этот  Кул был ярым врагом  России  при Иане  Грозном.
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9 час.

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