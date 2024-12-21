— Атака началась в 7:50. Всего на данный момент зафиксировано 8 прилетов БПЛА. Один из беспилотников атаковал промышленное предприятие, еще один был сбит над рекой.
Главное об атаке беспилотников на Казань
Комментарии
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марина ковалева
Напринимали хохлов и мигрантов в Россию, а теперь плоды пожинаем- то Крокус, то генералов мочат, кто ответит за такую миграционную политику и смерти наших граждан?
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12 час.
Геннадий Хрипунов
Всё это запускается с нашей территории, надо просто выявить, вычислять и уничтожать на месте без суда и следствия.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Не удивлюсь нисколько. Почитайте, как сын главного судьи Татарстана Гильманов ненавидит русских, как радуется подонок смерти наших солдат и офицеров на СВО. А вы ещё узнайте, как в Казани была давно уже построена мечеть, громадная, кстати, и названа Кул Шариф, этот Кул был ярым врагом России при Иане Грозном.
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9 час.
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