Главное об атаке беспилотников на Казань

марина ковалева Напринимали хохлов и мигрантов в Россию, а теперь плоды пожинаем- то Крокус, то генералов мочат, кто ответит за такую миграционную политику и смерти наших граждан?

Геннадий Хрипунов Всё это запускается с нашей территории, надо просто выявить, вычислять и уничтожать на месте без суда и следствия.