В селе Арабатук появилась питьевая вода. Две недели жители многоквартирных домов оставались без водоснабжения после того, как сгорел насос, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.
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