Will Trent Season 2 Episode 1 Review: Me Llamo Will Trent

Will's past returned to haunt him as he lost someone he cared about. On Will Trent Season 2 Episode 1, Will still struggled with learning that James Ulster murdered his birth mother, who he never got to meet.
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