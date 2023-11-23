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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иваса продолжит карьеру в «Супер-Формуле» и проведет тесты «Ф-1» за «Альфа Таури» в Абу-Даби

22-летний юниор «Ред Булл» Аюму Иваса занимает третью строчку в «Формуле-2» и сохраняет крайне близкие к нулю шансы на титул перед заключительным этапом в Абу-Даби.

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