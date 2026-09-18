Пидласы против нового бюджета Украины

Премьер-министр Украины Корецкий назвал представленный Верховной Раде проект бюджета «бюджетом воюющей страны».
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