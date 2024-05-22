Не менее 10 жителей Газы погибли при взрыве бомбы в ходе рейдов ЦАХАЛ

При проведении рейдов в секторе Газа Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли порядка 10 человек. По сообщению катарского телеканала Al Jazeera со ссылкой на палестинское агентство Wafa , военнослужащие Израиля убили мирных граждан в городе Аз-Завайда в центре палестинского анклава.
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