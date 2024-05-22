Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • demyr150648
    А мне вот очень нравится оленевод! Помните: мама, я повара люблю! И еще он портянки отменил! И еще у него в армии 1 г...Снесли ещё одного...
  • Михаил Сартин
    Есть такая работа - Родину расхищать.Снесли ещё одного...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    твари!  ребята кровь за страну проливают, а эти никак не  насытятся, обворовывая страну и армию.Снесли ещё одного...

Не менее 10 жителей Газы погибли при взрыве бомбы в ходе рейдов ЦАХАЛ

Не менее 10 жителей Газы погибли при взрыве бомбы в ходе рейдов ЦАХАЛ

При проведении рейдов в секторе Газа Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли порядка 10 человек. По сообщению катарского телеканала Al Jazeera со ссылкой на палестинское агентство Wafa , военнослужащие Израиля убили мирных граждан в городе Аз-Завайда в центре палестинского анклава.

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