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Чэнду (ATP). Вашеро, Давидович-Фокина начнут со второго круга, Хуркач поборется с Шевченко

Прошла жеребьевка турнира ATP 250 в Чэнду, который стартует 23 сентября. Валентин Вашеро (1), Алехандро Давидович-Фокина (2), действующий чемпион Алехандро Табило (3) и Ботик ван де Зандшульп (4) начнут со второго круга.

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