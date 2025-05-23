Забайкальцев приглашают оценить качество внутреннего туризма

В преддверии летнего сезона «Народный фронт» инициировал масштабный опрос для россиян с целью изучения их опыта путешествий по стране Исследование направлено на комплексную оценку туристической инфраструктуры в регионах, качества предоставляемых услуг, а также выявление существующих проблем и возможностей для дальнейшего развития отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии