Забайкальцев приглашают оценить качество внутреннего туризма

В преддверии летнего сезона «Народный фронт» инициировал масштабный опрос для россиян с целью изучения их опыта путешествий по стране Исследование направлено на комплексную оценку туристической инфраструктуры в регионах, качества предоставляемых услуг, а также выявление существующих проблем и возможностей для дальнейшего развития отрасли.