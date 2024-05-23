Простая летняя шапочка крючком

Очень понравилась летняя шапочка, связанная из толстого хлопка. Вяжется она просто: сначала нужно связать ободок шапки из квадратов (примеры квадратов смотрите ниже), а затем довязать верх и убавить столбики для формирования макушки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии