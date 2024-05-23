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Сам себе мастер

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Простая летняя шапочка крючком

Простая летняя шапочка крючком

Очень понравилась летняя шапочка, связанная из толстого хлопка. Вяжется она просто: сначала нужно связать ободок шапки из квадратов (примеры квадратов смотрите ниже), а затем довязать верх и убавить столбики для формирования макушки.

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